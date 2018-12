40°Sigep: inaugurato il nuovo format ispirato al gifting aeroportuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Inizia, all'interno del, la. Al quartiere fieristico di Rimini saranno inaugurati due nuovi spazi dedicati alle centinaia di migliaia di visitatori delle manifestazioni di Italian Exhibition Group. Il primo è "aperta anche a prodotti temporary legati alla stagionalità, con la possibilità per le aziende di proporli nel periodo di disponibilità, il cuiCon l'opzione di spedizione a domicilio ad allettare molti gli habitué delle fiere, all'interno di questo spazio verrà ospitato un corner fisso coivini, formaggi, prodotti da forno e il non food come pelletteria e tessuti.La presenza di San Patrignano rientra fra le iniziative dell'accordo siglato fra la Comunità e Italian Exhibition Group, che, cogliendo le rispettive esperienze, mira a sviluppare e promuovere progetti commerciali e strategici.Nella seconda area, denominata, sarà presente un fast food di proposte provenienti dalle aziende del territorio, -che già dal nome fa capire di avere in sé la possibilità del take away- dedicato al pasto veloce, con tramezzini gourmet e linee speciali gluten free e vegan, quindi ideali anche per consumatori soggetti ad allergie.Un'opportunità aggiuntiva rispetto all'offerta dei bar e dei ristoranti già presenti in fiera, sia per tipologia di servizio sia per caratteristiche dei prodotti offerti.