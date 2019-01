40° SIGEP, caffè e cioccolato diventano internazionali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al 40° SIGEP, laper ledele del. Nella giornata di oggi, 22 gennaio, ilprogetto avviato(Organizzazione Internazionale Italo Latino-Americano) anche grazie al supporto del Comitato Italiano del Caffè-Consorzio Promozione Caffè, CEFA il seme della solidarietà e la Specialty Coffee Association.Nato per dare spazio alle relazioni tra Italia e Centro America, il progetto ha consentito ai partner di organizzarsi per sviluppare una ricerca sulle problematiche e le prospettive dei paesi membri, favorendo la creazione di reti utili allo scambio, all'assistenza e all'azione comune. In tema di cioccolato, la kermesse di Rimini ospita anche "Cacao e cioccolato 2.0. Qualità produttiva e qualità sensoriale", area interamente dedicata al cioccolato estero, dove IILA ha accolto i rappresentanti di Ecuador, El Salvador, Venezuela, Honduras. Qui, con la collaborazione dell'International Institute of Chocolate and Cacao tasting, si tengono degustazioni guidate di cacao.oggi, Primo Vice Presidente Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale al Parlamento Europeo, secondo cui il SIGEP "E' un palcoscenico internazionale per imprese vocate all'export che vanno tutelate applicando rigorosamente le norme per chi esporta tecnologie e le certificazioni di qualità per i prodotti alimentari".Intanto, nella giornata di, ildi Riminila partecipazione al prossimo, "The Pastry Queen 2020"., la giovane pastry chefche rappresenterà l'Italia nella competizione internazionale.