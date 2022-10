3M abbassa guidance su impatto dollaro e contesto macro incerto

(Teleborsa) - 3M, colosso industriale statunitense che realizza prodotti per i settori salute, elettronica, energia, sicurezza, ha registratopari a 8,6 miliardi di dollari nel, in calo del 4% su base annua, incluso l'impatto negativo dell'1% dalle dismissioni e del 5% negativo dalla conversione di valuta estera a causa della forza del dollaro. L'è stato di 6,77 dollari, mentre l'è stato di 2,69 dollari, escluso l'impatto degli articoli speciali.Ilè stato di 1,5 miliardi di dollari, in calo del 18% su base annua, mentre ilè stato di 1,4 miliardi di dollari, in calo del 16% su base annua. Il, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 2,60 dollari su ricavi per 8,70 miliardi di dollari.per il futuro attraverso investimenti per crescita, produttività e sostenibilità, insieme a una gestione attiva del portafoglio - ha commentato il- Questo trimestre abbiamo ceduto la nostra attività di sicurezza alimentare e abbiamo iniziato a eseguire i flussi di lavoro per far girare con successo la nostra attività di assistenza sanitaria, dando vita a due società quotate di livello mondiale".3M ha, per riflettere il continuo rafforzamento del dollaro e il contesto macroeconomico incerto. La crescita totale delle vendite è attesa da -3,5 a -3,0 percento rispetto al precedente da -2,5 a -0,5 percento. La crescita organica delle vendite è attesa dall'1,5 al 2,0 percento, rispetto all'1,5-3,5 percento precedente. L'utile per azione rettificato è atteso da 10,10 a 10,35 dollari, rispetto a 10,30-10,80 dollari previsti in precedenza.