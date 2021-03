23 Marzo 2021

di Roberta Amoruso

Nessun cambiamento in vista, almeno per ora. La discussione sulla previdenza in vista della conclusione quest'anno della sperimentazione di Quota 100 «non diventerà una priorità politica fino a che non sarà avviato il confronto sugli ammortizzatori sociali e sulle politiche attive del lavoro». Il ministro del lavoro, Andrea Orlando, ha chiarito la rotta dei prossimi mesi del governo. Intanto per i pensionati italiani anche aprile sarà un mese di pagamento anticipato.

Poste Italiane ha dunque confermato il nuovo assetto organizzativo scattato da quando è iniziata la pandemia in modo da assicurare l’erogazione dei propri servizi nel rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid.

Pensioni da venerdì

Le pensioni del mese di aprile verranno, dunque, accreditate a partire da venerdì 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Mentre i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello».

Chi ha invece l’esigenza di ritirare la pensione in contanti in un ufficio postale, dovrà «presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento:

- i cognomi dalla A alla B venerdì 26 marzo,

-dalla C alla D sabato mattina 27 marzo,

-dalla E alla K lunedì 29 marzo,

-dalla L alla O martedì 30 marzo,

-dalla P alla R mercoledì 31 marzo,

-dalla S alla Z giovedì primo aprile

Pensioni, il tema over 75

Poste Italiane «ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri» (Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.).

Oltre allo scaglionamento delle date, Poste ha attivato ovunque la sanificazione degli uffici postali e l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass in tutte le postazioni di front-office non dotate di vetro blindato, così come il posizionamento di strisce di sicurezza per garantire il distanziamento interpersonale, a tutela sia della clientela che dei dipendenti di Poste Italiane.

