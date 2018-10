1 minuto in Borsa 19 ottobre 2018

(Teleborsa) - Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, tonica Ferrari che evidenzia un bel vantaggio dell'1,20%. I più forti ribassi, invece, si verificano su UBI Banca, che continua la seduta con -5,46%.



Torna a salire lo spread, attestandosi a 329 punti, con un aumento di 10 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,71%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciato il PIL della Cina, pari a 1,6%.

Pubblicati i Prezzi al Consumo del Giappone, pari a 1,2%.



Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove al ribasso, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.580 punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA