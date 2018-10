1 minuto in Borsa 18 ottobre 2018

(Teleborsa) - Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.



In buona evidenza a Milano il comparto telecomunicazioni (+2,01%).

Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto costruzioni (-4,25%).



L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,15.



Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -0,8%.

Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PhillyFed.

Domani, in Giappone, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.

In Cina sempre domani i mercati sono in attesa del PIL.



Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 7.580 punti.