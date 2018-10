1 minuto in Borsa 17 ottobre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente STMicroelectronics, che vanta un incisivo incremento del 2,16%.Le peggiori performance, invece, si registrano su CNH Industrial, che ottiene -3,96%.Sessione debole per il petrolio, che scambia con un calo dello 0,68%.Tra glirilevanti, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo pari a 2,1%.In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su 2,4%.Tra iin arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio.Si attende dal Regno Unito la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto domani.Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, mentre iltratta a 7.580 punti.