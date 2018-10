1 minuto in Borsa 10 ottobre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite generalizzate.Tra lea grande capitalizzazione, vola BPER, con una marcata risalita del 3,22%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler, che continua la seduta con -6,32%.Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio che scambia a 74,9 dollari per barile.Tra lepiù importanti, annunciata la Produzione industriale, pari a 0,2%, e, dove il valore è 1,7%.Tra i, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Vendite all'Ingrosso, che dei Prezzi alla Produzione.Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, mentre iltratta a 7.580 punti.