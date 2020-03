1,9 miliardi per la linea ferroviaria Roma-Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Firmato nella sede delil Protocollo di Intesa fra Mit, Regione Abruzzo, Regione Lazio e Rfi per la. Obiettivo del documento è quello di "costituire un gruppo di lavoro per individuare gli interventi di tipo infrastrutturale, tecnologico, operativo ed organizzativo necessari per il miglioramento del collegamento".A firmare il protocollo il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Regione Lazio, e, amministratore delegato e direttore generale Rete Ferroviaria Italiana.Per il potenziamento della rete sono previsti nel contratto di programma tra Mit e Rfi, di cui 602 milioni per le opere proritarie. Di questi ultimi 602 milioni, quelli già finanziati sono 352 milioni di euro