Bonus cultura, 18app in tilt: il portale per richiedere i 500 euro non funziona

Problemi di accesso ai siti e alle applicazioni per riscuotere il bonus cultura, un'erogazione di 500 euro sotto forma di buono destinata esclusivamente a giovani da spendere in libri, cinema, musica e molti eventi culturali.

«Il Bonus cultura per i diciottenni è un’iniziativa di successo e un investimento importante che in questi anni ha visto crescere sia il volume dei giovani iscritti, arrivati a quasi 1,6 milioni, sia i fondi spesi che hanno superato i 730 milioni di euro. Risorse significative tanto più in questo momento di emergenza», questo è quanto dichiarato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini quattro giorni fa.

Il 28 marzo il Ministero della Cultura tramite l'account social "18App" ha fatto sapere: “2002... è il tuo momento! Se hai compiuto 18 anni nel 2020, dal 1° aprile alle ore 12.00 potrai registrarti sul nostro sito. Per farlo hai bisogno dello Spid. Ricorda: il #BonusCultura #18app è strettamente personale, in nessun modo può essere ceduto.”

Oggi sarebbero dovuto partire le richieste tramite l’apposita app del bonus per i 2002, ma l’applicazione non ha dato segni di vita. In mattinata la maggior parte dei problemi di accesso sono avvenuti con SPID, il servizio di autenticazione rapido e sicuro che permette di accedere in modo semplice e veloce ai vari servizi telematici, incluso 18app.

I malfunzionamenti hanno colpito gli utenti e in molti si stanno chiedendo cosa fare e come risolvere le problematiche che impediscono l’accesso al servizio che permette di usufruire del bonus da 500 euro riservato ai 18enni. Probabilmente i disagi di questa mattina sono dovuti ad un eccesso di utenti che volevano richiedere il bonus.

Il problema è stato segnalato su diversi social attraverso commenti ironici e non, contenenti gli hashtags #18App e #BonusCultura.

