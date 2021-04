1 Aprile 2021

Bonus cultura 2021, si parte. Da oggi 1 aprile i neo-diciottenni (nati nel 20002) possono richiedere il bonus cultura da 500 euro su 18app. Si può spendere in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi archeologici, eventi culturali, corsi di musica, teatro, corsi di lingua straniera e prodotti dell’editoria audiovisiva. Da quest’anno il bonus si applica anche all'acquisto di abbonamenti ai quotidiani, pure in formato digitale.

Come richiedere il bonus cultura

Dalle ore dodici del primo aprile, è possibile registrarsi sul sito www.18app.italia.it per poter richiedere il bonus previsto per tutti i nati nel 2002. Per registrarsi occorre essere in possesso dello Spid e si potrà farlo fino al 31 agosto, mentre il bonus sarà spendibile fino al 28 febbraio 2022.

«Il bonus in questione è un’iniziativa di successo e rappresenta nel contempo un investimento importante, che in questi anni ha visto crescere sia il volume dei giovani iscritti, arrivati a quasi 1,6 milioni, sia i fondi spesi, che hanno superato i 730 milioni di euro. Risorse significative tanto più in questo momento di emergenza», ha sottolineato il ministro della Cultura Dario Franceschini. Che ha anche aggiunto: «Questa è un’iniziativa guardata come modello da tanti Paesi in Europa».