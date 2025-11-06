giovedì 6 novembre 2025, 00:35

Nuovo stop dalla giustizia ai decreti del ministero dei Trasporti su taxi e Ncc. Dopo la bocciatura dell’altroieri della Corte Costituzionale rispetto al provvedimento sul foglio elettronico di servizio per gli Ncc (rimandando la palla alle Regioni), arriva l’annullamento parziale del testo da parte del Tar del Lazio. Il decreto prevede l’obbligo di registro al foglio elettronico e di fatto il vincolo al rientro in rimessa tra un servizio e l’altro, oltre alla pausa tra i viaggi di almeno 20 minuti. Secondo i giudici amministrativi, che già avevano accolto un ricorso simile da parte delle associazioni degli Ncc e annullato gran parte del decreto ad agosto, il Mit non può imporre agli Ncc alcun obbligo che ne comprima l'autonomia imprenditoriale. La sentenza punta il dito sulle modalità di compilazione del foglio e sulla reintroduzione «in maniera indebita e surrettizia, dell’obbligo incostituzionale di rientrare in rimessa al termine di ogni servizio». «Non si può legiferare senza ascoltare la voce di chi lavora nel campo» ha commentato il presidente dell’associazione MuoverSì Ncc, Andrea Romano. Stavolta il Mit non dovrebbe fare ricorso al Consiglio di Stato, visto che la Consulta, su input della Regione Calabria (che ha impugnato il decreto), ha smontato la possibilità di legiferare su taxi e Ncc senza lasciare margine di intervento alle Regioni, in base alle esigenze locali. In stallo anche il terzo decreto del Mit su taxi-Ncc, quello sulle app. Dopo i rilievi di Bruxelles sul mancato rispetto delle norme Ue, non è mai stato pubblicato.

LE MOSSE

Rimane in piedi, quindi, solo il primo decreto, entrato in vigore ad aprile, sul censimento nazionale di taxi e Ncc, ancora non completato. Il ministro Matteo Salvini si è detto pronto a supportare le Regioni per nuove regole, ma manca una legge quadro nazionale che dica che poteri hanno gli enti locali. Proprio in tal senso, e per una liberalizzazione parziale del servizio, è arrivata una nuova proposta di legge, quella del deputato Iaria (M5s), in scia di fatto con il ddl presentato a luglio da Forza Italia e con la proposta di MuoverSì e Radicali.

