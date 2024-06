Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

Nuova commessa per Maire per la decarbonizzazione dei processi industriali. Nextchem (società del gruppo), attraverso la sua controllata Stamicarbon, è stata selezionata da Qinghai Yuntianhua International Fertilizer per ammodernare un impianto di urea in Cina. La struttura, che si trova proprio nella provincia del Qinghai, ha due linee di produzione per l’urea, usata soprattutto per i fertilizzanti a base azotata in agricoltura. Ciascuna delle linee di produzione ha una capacità di 1.200 tonnellate di urea al giorno.

La soluzione del gruppo Maire, guidato dal presidente Fabrizio Di Amato, consente di ridurre in maniera significativa l'utilizzo del vapore e di ottimizzare l'uso delle materie prime, riducendo il consumo energetico complessivo dell'impianto di oltre il 25%.

Se è vero che i fertilizzanti sintetici sono responsabili del 2% delle emissioni di gas serra globali, innovazioni tecnologiche come queste, sottolinea la società, «aiutano a ridurre l’impatto ambientale dei processi per la loro creazione, nell’ottica della transizione energetica».

COME FUNZIONA

«Con questo progetto - spiega afferma Alessandro Bernini, ceo di Maire - incrementiamo in modo ulteriore la nostra impronta tecnologica in Cina, uno dei mercati agricoli più grandi e in più rapida crescita a livello mondiale, confermando al contempo il nostro posizionamento come leader tecnologico globale nelle soluzioni innovative a supporto della riduzione dell'impatto carbonico dell'industria dei fertilizzanti». La soluzione proprietaria Mp Flash Design, parte della serie Evolve EnergyTm - riporta una nota della società - consente di ridurre significativamente l'utilizzo del vapore e di ottimizzare l'uso delle materie prime. In particolare l'aggiunta di una sezione di ricircolo a media pressione consente di massimizzare i risparmi energetici senza alcuna modifica alle apparecchiature ad alta pressione esistenti.

Questo, spiega la società, «si traduce in una significativa riduzione dell'impronta carbonica, generando al contempo un risparmio delle spese di manutenzione e di esercizio».

GLI ALTRI UTILIZZI

Nell'industria l'urea viene impiegata anche per altri utilizzi. Ad esempio viene usata per abbattere le emissioni inquinanti di ossidi di azoto presenti nelle emissioni dovute alle combustioni degli impianti. Ulteriori usi industriali riguardano la produzione di materie plastiche e adesivi (come ad la colla ureica), insieme alla melammina e alla formaldeide.

Questi materiali sono poi impiegati per la realizzazione di elettrodomestici, oggetti di arredamento, impianti igienici e come leganti nell’industria del legno. Circa il 2-4% dell’urea viene quindi usato come componente nei mangimi.