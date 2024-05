Giovedì 23 Maggio 2024, 05:50

La Commissione Ue alza ancora l’asticella per dare il via libera alle nozze Ita-Lufthansa. E i tedeschi, spazientiti per la trattativa che si trascina da mesi, meditano l’addio. E’ la prima volta che questo accade da quanto è iniziato il negoziato con Bruxelles. Un segnale preoccupante, anche se non ufficiale, perché Francoforte crede nell’alleanza, ma ovviamente non a tutti i costi. Una ulteriore richiesta di tagli sul fronte delle rotte tra Europa e Usa viene considerato insostenibile sotto il profilo economico. Il motivo è evidente. Una riduzione dei ricavi sul lungo raggio sarebbe di gran lunga superiore ai benefici legati al matrimonio con la compagnia di bandiera nata dalle ceneri di Alitalia.

I DANNI

Cifre ufficiali ovviamente non ce ne sono, ma secondo gli analisti, la rinuncia sul lungo raggio sui voli tra il Vecchio Continente e Usa e Canada, tra l’altro tutta da concordare con United Airlines e Air Canada, avrebbe un impatto devastante dell’ordine di centinaia di milioni di mancati profitti. Insomma, sarebbe anti economico andare avanti con l’alleanza. Non è un mistero che dietro l’intransigenza di Bruxelles ci sia da un lato la spinta di Air France che non vuole, è noto, che i tedeschi assumano la leadership in Europa, e, dall’altro, quella delle low cost, preoccupate per il rafforzamento di Ita sul mercato italiano ed europeo.

I RIMEDI

Da Bruxelles ieri, come accennato, è arrivata l’ennesima fumata nera. I progressi - hanno detto dalla Commissione - nelle trattative per il sì dell'Ue alle nozze tra Ita e Lufthansa sono ancora «pochi» e le parti si stanno muovendo «lentamente».

Le ulteriori concessioni presentate in queste ore dalla compagnia tedesca e dal Tesoro sugli slot a Milano-Linate non sembrano al momento sufficienti e l'Ue vorrebbe anche una soluzione più solida sulle rotte a lungo raggio da Fiumicino verso Usa e Canada. Oggi è attesa a Bruxelles una delegazione tedesca per incontrare la vicepresidente Ue, Margrethe Vestager. Probabilmente si tratta dell’ultima occasione per tentare di raggiungere un compromesso. Anche perché i tedeschi potrebbero cambiare obiettivo e puntare la prua su altre compagnie come Air Portugal. Ita dal canto suo potrebbe anche andare avanti da sola, ma con un raggio d’azione più limitato. Un piano B senza Lufthansa per ora non è nemmeno ipotizzato.