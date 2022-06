FIFA, Infantino lancia la carta verde per il pianeta: «I mondiali in Qatar saranno carbon neutral»

Anche la FIFA si muove per l'ambiente. Il presidente Infantino ha mostra la carta verde per il pianeta in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente. Una richiesta per proteggere l'ambiente e salvare il pianeta. La FIFA ribadisce l'obiettivo di rendere la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™ carbon neutral

In vista della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™, il Presidente della FIFA Gianni Infantino ha rilasciato un videomessaggio con la "Carta Verde per il Pianeta" per sensibilizzare sulla tutela dell'ambiente. L'iniziativa è legata alla Giornata Mondiale dell'Ambiente - celebrata ogni anno il 5 giugno - il principale veicolo delle Nazioni Unite per incoraggiare la consapevolezza e l'azione su questo tema cruciale.

«In qualità di Presidente della FIFA e oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, chiedo a tutti coloro che amano il calcio e che hanno a cuore l'ambiente di alzare la Carta Verde della FIFA per il Pianeta", afferma Gianni Infantino nel suo videomessaggio. "La FIFA sta facendo la sua parte, con l'obiettivo di rendere la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 carbon neutral. Chiedo quindi a tutti voi di alzare la Carta Verde FIFA per il Pianeta e di registrare un breve messaggio che ci dica cosa farete per preservare l'ambiente e salvare il nostro mondo, e di pubblicare questo messaggio sui social media. Impegniamoci su questo fronte!".

Il Presidente della FIFA invita tutti a sostenere la campagna preparando il proprio videomessaggio "Green Card for the Planet", in cui menzionano un'azione che intraprenderanno per proteggere l'ambiente e chiedono agli altri di seguirne l'esempio. Lo scorso novembre, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP26) in Scozia, la FIFA ha pubblicato la Strategia FIFA per il Clima e ha confermato il suo impegno nei confronti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici - Sports for Climate Action Framework, che include l'impegno a ridurre le emissioni del 50% entro il 2030 e a raggiungere lo zero netto entro il 2040.