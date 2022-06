Derby green, la sfida di Roma e Lazio per la sostenibilità: dalla riforestazione di Trigoria alle maglie biancocelesti bio

Tra As Roma e Lazio non c'è solo il derby sul campo. Ma anche quello per la sostenibilità ambientale. Entrambe le squadre si stanno impegnando in diversi progetti per ridurre al massimo l'impatto ambientale. Con la squadra allenata da Josè Mourinho che sta modificando il proprio impianto di gioco che si trova dentro una riserva naturale protetta, alla società guidata da Maurizio Sarri che lo scorso anno ha indossato una maglia "green", realizzata con tessuto nato da bottiglie di plastica riciclate. Una sfida, dunque, a colpi di scelte ecologiche.

Il protocollo con dell'As Roma con RomaNatura

L'As Roma si allena all'interno di una delle riserve di RomaNatura, ovvero Decima Malafede: una delle più grandi nella Capitale. Hanno perciò deciso di portare avanti nella zona di Trigoria un progetto di riforestazione, con cui verrà raddoppiato "il verde" presente nell'area (circa mille alberi). Ma l'intervento coinvolgerà anche le aree interne al centro sportivo. «Si procederà a un lavoro, ma anche di risparmio energetico e idrico», spiega il presidente di RomaNatura Maurizio Gubbiotti. L'impianto sarà quindi reso più sostenibile. Il protocollo firmato con Roma Natura prevede, però, anche l'educazione ambientale.

La maglia "green" della Lazio

Il gol del pareggio in questo derby "verde" la Lazio lo segna con la scelta della maglia. Per la stagione 2021-2021 la squadra di Lotito ha utilizzato il tessuto Eco-Softlock prodotto da Macron, e proveniente da plastica riciclata e certificato secondo il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili il Global Recycled Standard. Una maglia che ha permesso alla squadra di Sarri di arrivare in classifica sopra la Roma.