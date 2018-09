VICENZAORO, confermato record presenze: oltre 40% visitatori esteri da 117 Paesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è conclusa nel segno dell'ottimismo, e con grande coinvolgimento della città, l'edizione di VICENZAORO September 2018 – the Jewellery Boutique Show, il Salone internazionale della gioielleria e oreficeria(IEG) nel quartiere fieristico di VicenzaGiungono infatti segnali positivi dal settore e VICENZAORO consolida così la sua posizione di vetrina più prestigiosa e importante dell'oreficeria e gioielleria europea e IEG rafforza il suo ruolo di operatore capace di fare sistema nella promozione e crescita di un settore che destina alle esportazioni ben l'85% della propria produzione., confermando sempre di più il profilo internazionale di VICENZAORO con. Le presenze complessive di visitatori rimangono in linea con quelle dell'edizione di settembre 2017, oltre 20 mila, nonostante la sovrapposizione con le festività ebraiche., che salgono del 73% (effetto dell'abbassamento dei dazi di importazione),con un +23%,Sono stati 1500 i buyer - tra cui i rappresentanti dei grandi department stores americani e delle più importanti catene cinesi ed europee - e oltre 140 i giornalisti invitati a Vicenza durante i 5 giorni di manifestazione, selezionati grazie alla collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso ICE Agenzia, e in stretto coordinamento con Confindustria Federorafi.Al taglio del nastro, assieme al presidente di IEG Lorenzo Cagnoni, era presente l'ambasciatore d'India in Italia Mrs Reenat Sandhu, il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie sen. Erika Stefani, il vice ministro per lo Sviluppo Economico on.le Dario Galli, il presidente di ICE Michele Scannavini, la presidente di Confindustria Federorafi Ivana Ciabatti e il sindaco di Vicenza Francesco Rucco.