Versace in trattative per la vendita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Anche: l'ultimo baluardo della moda al 100% italianoper il passaggio di proprietà ad unaSecondo i ben informati la vendita potrebbe essere ufficializzata da Donatella Versace già domani, martedì 25 settembre 2018, data in cui è stata convocata una riunione dei dipendenti. La big del lusso però ha replicato per ora con unsui rumors.Fra i papabili si fanno i nomi di, il marchio della moda statunitense che un anno fa ha rilevato per circa 1 miliardo di euro la firma di scarpe Jimmy Choo, e di, l'icona della gioielleria resa celebre da Hollywood. Entrambe le società sono quotate al New York Stock Exchange (NISE).In realtà, altri grandi marchi del lusso, ad esempio la Kering della famiglia Pinault, avevano già fatto delle avances su Versace, ma sinora non si era concretizzato alcun accordo.