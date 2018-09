Unicredit cede 1,09 miliardi di euro di crediti in sofferenza

(Teleborsa) - UniCredit ha concluso un accordo con IFIS NPL (Gruppo Banca IFIS) per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza verso piccole/medie imprese.



Il Portafoglio, si legge in un comunicato, comprende esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto italiano per un valore facciale complessivo di circa 1,09 miliardi di euro (valore contabile - al lordo delle rettifiche - di circa 870 milioni di euro) al 31 dicembre 2017.



L'impatto della cessione, spiega la banca, verrà recepito nel bilancio del secondo trimestre 2018.