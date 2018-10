© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha ribadito il Consigliere delegato della banca,, in occasione di un convegno a Milano organizzato dalla banca stessa dal titolo "Strategic risk. Governance e sostenibilità".per UBI ha detto il banchiere, affermando che "la concentrazione in generale del sistema bancario italiano" e che in un momento come questo, caratterizzato da una scarsa fiducia dei mercati internazionali, fare un'operazione di concentrazione con un Istituto europeo sarebbe unaMassiah ha risposto anche ad una domanda sull, affermando chein particolare i cittadini, anche perché non bisogna dimenticare che. nel momento in cui si trovano a dover chiedere un prestito personale, un finanziamento o un mutuo."Dobbiamo fare tutto il possibile perché torni una maggiore fiducia nei confronti degli asset italiani", ha sottolineato il numero uno di UBI.Quanto alla, Massiah ha affermato che UBI è. "Abbiamo già rivisitato il nostro portafoglio prima ancora di questa risalita della febbre sullo spread e ci troviamo con un portafoglio che è molto più diversificato", ha detto il banchiere, precisando che laverso i titoli del debito italiani, bensì ad una normale operazione di. In passato - ha ricordato - UBI aveva una concentrazione del 90% sui titoli italiani che ora è scesa al 60%.