UBI Banca, cartolarizzazione di 2,75 miliardi di sofferenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - UBI Banca ha perfezionato la cessione del 95% dei titoli mezzanine e junior a investitori istituzionali, operazione di successo per tempi e contenuti, nonostante le avverse condizioni di mercato.Al 30 settembre 2018, la Banca procederà alcontabile delle sofferenze cartolarizzate il cui valore nominale () a inizio anno. Pro-forma sui dati al 30 giugno 2018, tenendo conto dell'operazione appena perfezionata, il ratio di crediti deteriorati lordi scende all'11% circa e quello di crediti deteriorati netti al 7,1% circa.L'operazione di cessione delle tranche mezzanine e junior comporta una perdita al netto delle imposte di 43,8 milioni (65,3 mln al lordo delle imposte),. A livello di capitale, tale perdita verrà in buona parte compensata dalla riduzione degli RWA relativi alle sofferenze cedute. Non sono attesi ulteriori impatti negativi sui ratio patrimoniali, anche fattorizzando futuri aggiornamenti della LGD a seguito della citata cessione.L'istanza per l'ottenimento della garanzia dello Stato Italiano (sui titoli senior, che sono interamente detenuti da UBI Banca, è stata presentata e si attende la conclusione dell'iter amministrativo.