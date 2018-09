Turkish Airlines, Gold Sponsor del Salone d'Impresa il 25 e 26 settembre a Pordenone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Harun Bastürk, Senior Vice President e Sales (Europe & Middle East) della compagnia turca sarà relatore della conferenza dedicata a "Le Strategie e gli Strumenti di Crescita delle Medie Imprese narrate dalle Imprese stesse" in programma il 25 settembre.Torna così a, che vedrà infatti oltre alla partecipazione di due realtà patrocinanti e di un nuovo sponsor, anche. Grazie a questo specifico programma la compagnia aerea si propone come partner ideale dei viaggiatori d'affari offrendo loro benefit come sconti esclusivi e flessibilità nella modifica dei voli, una speciale franchigia bagaglio e privilegi pre-imbarco, per rendere ogni viaggio più semplice e vantaggioso."È per me un onore partecipare a questo prestigioso evento,. Grazie ai 21 collegamenti settimanali operati da Venezia verso Istanbul e da Istanbul, nostro hub strategicamente posizionato, verso 122 Paesi in tutto il mondo, offriamo numerose opzioni di viaggio sia ai turisti che ai residenti di quest'area".che opera attualmente 3 voli giornalieri tra Venezia e Istanbul, continuerà a impegnarsi per migliorare la già ottima performance registrata nella regione.