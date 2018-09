Turismo destagionalizzato in Sardegna: assegnate poco più della metà delle rotte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il piano di promozione per la destagionalizzazione del turismo in Sardegna attraverso iLe compagnie aeree hanno risposto per 10 dei 17 lotti proposti.gestirà le– Madrid (valore 610mila euro), Alghero – Napoli (417 mila euro) e in più i collegamenti da Olbia per Napoli, Torino e Verona per un totale di 819.000 euro;si aggiudicata la tratta Alghero – Barcellona (420 mila euro),la Alghero – Venezia (360 mila euro).opererà i voli da Cagliari ad Amsterdam con il supporto di 550mila euro. Easyjet coprirà le rotte Cagliari – Venezia, Olbia – Ginevra e Alghero – Londra per un corrispettivo di 1.480.000 euro.Stesso risultato positivo anche per il lotto Cagliari – Madrid (538.000 euro offerti da Compañía Operadora de Corto y Medio Radio Iberia Express, S.A.U) e per l'Olbia – Napoli, Torino e Verona (819.000 euro offerti da Volotea).Restano senza copertura i collegamenti di Alghero con Parigi e Amsterdam, una mancanza destinata a ripercuotersi negativamente sul comparto ricettivo dell'area, quelli da Olbia per Parigi, Monaco, Mosca e Firenze, e da Cagliari con Francoforte, Firenze, Perugia e Pescara