Tria: sarà un Manovra di crescita, non di austerity

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economiatorna a parlare della Manovra, ribadendo che sarà una "Manovra di crescita, non di austerity, ma che non crea dubbi sulla sostenibilità del nostro debito. Bisogna continuare nel percorso di riduzione del rapporto debito PIL".Sulla differenza di vedute con i vicepremier sullo sforamento del tetto del debito, Tria durante un convegno organizzato da Confcommercio ha ricordato che "dobbiamo dare un segno ai mercati finanziari, a coloro che ci prestano i soldi. Stiamo attenti perché a volte se uno chiede troppo poi deve pagare interessi maggiori e quello che si guadagna si perde in interessi".Il ministro ha sottolineato di aver "giurato nell'esclusivo interesse della nazione e non di altri e non ho giurato solo io. Ovviamente ognuno può avere la sua visione, ma in scienza e coscienza, come si dice, bisogna cercare di interpretare bene questo mandato".Tornando alla Manovra, il titolare del dicastero di Via xx settembre ha precisato che "". "Il primo impegno della prossima Manovra è". "Si parte ora dalle imprese,", ha assicurato Tria. Confermato il"per permettere più facilmente le trasformazioni del tessuto produttivo che creano problemi transitori nel tessuto sociale".. Nel primo anno ci proponiamo di dimezzarlo e poi di eliminarlo negli anni successivi", ha spiegato l'economista.Secondo una proiezione di Confcommercio, l'inserimento nella prossima legge di bilancio delle. Intanto la Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo ha tagliato le stime su PIL e consumi.