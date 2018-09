© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ovvero di Marche, Abruzzo, Molise e della costa adriatica della Puglia. Dallo scorso 10 settembre il semaforo verde era, invece, già scattato per il tratto a nord, da Trieste a Pesaro. Resta, invece, in vigore il divieto di pesca per le imbarcazioni dello Ionio e del Tirreno fino a Roma che durerà fino al 9 ottobre.Il "blocco" non significa comunque assenza di pesce fresco a casa o al ristorante.. Le "barche della cosiddetta piccola pesca, infatti, non essendo soggette alla normativa del "fermo" possono operare in ogni momento e situazione, condizioni del mare permettendo.ha disposto, a scelta delle singole imprese, lo stop di un mese nel periodo compreso tra agosto e ottobre.Una scelta, quella del fermo pesca. L'auspicio è che dal 2019 si possa mettere in campo un nuovo sistema che tenga realmente conto delle esigenze di riproduzione delle specie e delle esigenze economiche delle marinerie.