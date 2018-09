Tokyo in rialzo insieme al resto dell'Asia

Tra le altre piazze asiatiche bene Kuala Lumpur (+0,16%), Jakarta (+0,52%) e Bangkok (+0,15%). Segno meno per Mumbai (-0,64%) e Taiwan (-0,05%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che riprendono le contrattazioni dopo la chiusura per festività di ieri 25 settembre e terminano la seduta registrando variazioni superiori alla parità., con la Federal Reserve che comunicherà le decisioni in materia di politica monetaria sul rialzo dei tassi di interesse.Chiusura a due velocità per gli indici dellacon ila 24,017 punti, mentre il paniereGuadagni sostenuti invece per leIn forte rialzo ancheTermina la seduta con segno più ancheChiusa per festività Seoul.