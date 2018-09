Tokyo chiude in rosso. Pesa il rialzo dei tassi della Fed

(Teleborsa) - I principali indici asiatici terminano la seduta in rosso, segnando variazioni negative dopo la buona performance di ieri 26 settembre. Ad incidere sul risultato il rialzo di un quarto di punto del costo del denaro deciso ieri dalla Federal Reserve. Il comitato di politica monetaria USA ha inoltre deciso per un aumento analogo a dicembre, cui si aggiungeranno altri tre ritocchi nel 2019.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un decremento dello 0,99% a 23,811 punti, mentre il paniere Topix è sceso dello 0,98%.



In ribasso anche le Borse cinesi con Shanghai che perde lo 0,65%, mentre Shenzhen va giù dell'1,12%.



Male anche Hong Kong (-0,40%) e Bangkok (-0,44%). Sorridono invece Seoul (+0,50%), Taiwan (+0,55%) e Singapore (+0,37%).



Tra le altre piazze asiatiche sulla parità Kuala Lumpur (-0,03%). In rosso Mumbai (-0,18%) e Sidney (-0,13%), bene Jakarta (+0,68%). © RIPRODUZIONE RISERVATA