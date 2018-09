TIM in retromarcia a Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata no per TIM che a Piazza Affari scivola dello 0,46%.



Secondo alcuni rumors, Vivendi ed Elliott, i due maggiori azionisti del gruppo di telecomunicazioni starebbero pensando a togliere l'AD, Amos Genish dal comando.



Lo status tecnico di medio periodo delle azioni rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,5711 Euro, mentre i supporti sono stimati a 0,5617. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,5805.







Le indicazioni non costituiscono invito al trading.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)





© RIPRODUZIONE RISERVATA