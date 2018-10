Tesla, giudice verso richiesta chiarimenti su patteggiamento Musk - SEC

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il giudicechiamato ad approvare iltra, CEO di Tesla e la Securities and Exchange Commission (), la Commissione per i Titoli e gli Scambi, ossia l'ente statunitense federale che vigila sul funzionamento della borsa, simile all'italiana, vuole andare a fondo alla questione.Il magistrato vorrebbe capire se quell'intesa che prevede le dimissioni di Musk e una multa da 40 milioni di dollari sia "giusta e ragionevole". Lo riportano alcuni rumors che hanno pesano sul titolo Tesla che ieri 4 ottobre, a Wall Street ha perso il 4,4%.I chiarimenti chiesti dal giudice, infatti se fossero confermati, tornano ad alimentare i timori che a, dopo la presidenza sia chiesto di lasciare anche la carica di CEO.La questione nasce dopo che l'Authority statunitense aveva accusatodi frode per i tweet scritti il 7 agosto e riguardanti il delisting dell'azienda da lui fondata 15 anni fa. Decisione che poi aveva poi ritrattato il 25 agosto.