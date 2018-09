Tesla ancora nella bufera: SEC annuncia azione legale contro Musk

(Teleborsa) - Dopo Borsa USA da brivido per Tesla. Le azioni del produttore di auto elettriche di alta gamma hanno perso oltre l'11% del proprio valore nel trading after hours di Wall Street dopo che la Securities anf Exchange Commission (SEC) ha annunciato l'avvio di un'azione legale contro il fondatore e Amministratore Delegato della società, Elon Musk.



A finire nel mirino della Consob americana il tweet in cui Musk ha annunciato l'intenzione di cedere Tesla, assicurando di aver trovato i fondi per l'operazione, e altri cinguettii correlati alla notizia, che avevano fatto volare in Borsa i titoli dell'azienda.



L'accusa è di frode.