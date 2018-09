Tecnoinvestimenti firma partnership strategica con LuxTrust

(Teleborsa) - Etienne Schneider, Vice Primo Ministro e Ministro dell'economia lussemburghese, ha annunciato la partnership tra LuxTrust e Tecnoinvestimenti, gruppo attivo nei servizi di Digital Trust, Credit Information & Management and Innovation & Marketing.



Attraverso la sua controllata InfoCert, Tecnoinvestimenti ha siglato un accordo per l'acquisizione del 50% di LuxTrust, azienda leader nel Digital Trust in Lussemburgo, con una forte sponsorship istituzionale, tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale di 12 milioni di euro.



L'aumento di capitale prevede un aggiustamento del prezzo pari al valore della Posizione Finanziaria Netta calcolata al 31 dicembre 2018 per un massimo di 4 milioni.



Il Closing è previsto entro la fine del 2018.







© RIPRODUZIONE RISERVATA