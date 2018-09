Strage di Marzabotto, Moavero Milanesi e il ministro tedesco Heiko Maas insieme per il 74mo anniversario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Lo ha dichiarato, in un tweet sull'account della Farnesina, il ministro degli Esteriche oggi insieme all'omologo tedescoNon era mai accaduto, infatti, che un Ministro degli Esteri tedesco prendesse parte alla cerimonia che ricorda uno dei massacri più efferati delle truppe naziste nel nostro Paese durante la Seconda Guerra Mondiale, quando a poche settimane dall'eccidio di Sant'Anna di Stazzema i nazisti giunsero nel Bolognese e,sterminarono a colpi diL'eccidio di Monte Sole, più noto come strage di Marzabotto, dal maggiore dei comuni colpiti,e perpetrati dalle forze armate tedesche in Europa occidentale durante la Seconda guerra mondiale.ha sottolineato il ministro degli Esteri Essere a Marzabotto e, ha proseguito, mostra "non solo la volontà di ricordare quanto accaduto ma anche di far vedere quanto si è saputo costruire in questi anni" con la nascita