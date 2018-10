Stati Uniti, crediti al consumo in crescita oltre stime

(Teleborsa) - Altra conferma della forte crescita dei consumi in USA e, conseguentemente, dell'economia americana. Il dato sui crediti al consumo riferito al mese di agosto è risultato in forte crescita ed ha superato le stime.



Secondo i dati forniti dalla Fed, il credito al consumo è salito del 6,15% o di 20,08 miliardi nel mese di agosto, superando largamente le previsioni del mercato che indicavano un aumento di 14 miliardi.



La crescita dei prestiti per gli acquisti conferma ovviamente l'accelerazione della spesa dei consumatori, elemento cardine della crescita del PIL.



Più nel dettaglio, il segmento carte di credito ha evidenziato una crescita del 5,6%, mentre i prestiti studenteschi e quelli per l'acquisto dell'auto del 6,35%. © RIPRODUZIONE RISERVATA