Sotto la parità il comparto alimentare a Piazza Affari (-0,63%)

(Teleborsa) - Si è mosso poco sotto i livelli della vigilia l'indice del settore alimentare italiano, mentre l'EURO STOXX Food & Beverage registra un buon rialzo.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha chiuso a quota 83.441,71, in ribasso di 527,67 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre il settore Alimentare europeo si ferma a 569,59, dopo aver avviato gli scambi a 565,88.



Tra le azioni del Ftse MidCap, giornata da dimenticare per Parmalat, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,50% sui valori precedenti.



Tra le small-cap di Milano, lieve ribasso per Valsoia, che chiude in flessione dello 0,67%.



Andamento annoiato per la Doria, che chiude la sessione in ribasso dello 0,66%.