Si muove in territorio negativo l'indice siderurgico a Piazza Affari (-1,08%)

(Teleborsa) - Scambi negativi per l'indice italiano delle azioni siderurgiche, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 39.181,34, in diminuzione di 428,25 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione prosegue in tono negativo a 368,55, dopo aver avviato la seduta a 370,85.



Nel listino principale, composto ribasso per Tenaris, in flessione dell'1,33% sui valori precedenti.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, ribasso scomposto per Intek Group che esibisce una perdita secca del 3,33% sui valori precedenti.



In caduta libera Isagro che affonda del 2,21%.