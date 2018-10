Seduta molto negativa per il settore beni di consumo italiano (-2,10%), giornata da dimenticare per Titanmet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rosso per il comparto dei beni di largo consumo che supera l'andamento in discesa dell'indice EURO STOXX.Il FTSE Italia Consumer Goods ha chiuso la giornata a quota 133.608,48 con una perdita di 2.870,43 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione che arretra a 375,09, dopo una partenza a 378,36.Nel listino principale, in forte ribasso Brembo, che chiude la seduta con un disastroso -3,39%.A picco Pirelli, che chiude gli scambi con un pessimo -3,32%.Affonda sul mercato Campari, che alla chiusura soffre con un calo del 2,43%.Tra le azioni del Ftse MidCap, seduta molto negativa per Brunello Cucinelli, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,40%.Risultato negativo per OVS, con una flessione dell'1,85%.Ribasso composto e controllato per De'Longhi, che archivia la sessione in flessione dell'1,75% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, giornata da dimenticare per Titanmet, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,88% sui valori precedenti.Composto ribasso per Rosss, in flessione dell'1,87% sui valori precedenti.Chiusura negativa per Bioera, con un ribasso dell'1,87%.