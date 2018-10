Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia (-2,42%), flessione scomposta per Triboo

(Teleborsa) - Rosso per l'indice media italiano che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Media.



Il settore Entertainment & Media ha aperto la giornata a quota 10.681,04 con una perdita di 258,99 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'indice del settore Media europeo che arretra a 229,9, dopo una partenza a 232,3.



Tra le azioni più importanti dell'indice media di Milano, ribasso scomposto per Mediaset, che esibisce una perdita secca del 3,12% sui valori precedenti.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto media, aggressivo avvitamento per Triboo, che tratta in perdita del 4,95% sui valori precedenti.



Lettera su Giglio Group, che registra un importante calo del 4,84%.



Affonda Mondadori, con un ribasso del 4,38%.