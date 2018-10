Seduta in ribasso per l'Asia

(Teleborsa) - Panorama debole per le principali borse asiatiche con la piazza di Tokyo che ha portato a casa un ribasso dello 0,66% a 23.816,27 punti. Sul fronte macroeconomico, ha sorpreso positivamente il dato sui consumi familiari giapponesi, che hanno evidenziato un ritmo di crescita più forte dal 2015. Segno meno anche per il più ampio paniere Topix che ha ceduto lo 0,35% a 1.794,98 punti.



Chiuse per festività, le borse cinesi, fino ad oggi compreso, 5 Ottobre. Operativa solo Hong Kong che perde lo 0,32%.



In rosso Seul -0,26%, Taiwan (-1,88%) e Jakarta (-0,35%).



Tra le altre piazze asiatiche male Kuala Lumpur (-0,43%), Bangkok (-0,02%) e Singapore -0,80%.



Altrove, Mumbai cede lo 0,95% mentre Sidney guadagna appena lo 0,09%. © RIPRODUZIONE RISERVATA