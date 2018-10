Salone della CSR, Generali Italia presenta Bullyctionary e vince Premio Areté

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Da "analfabeta" a "zoticone" passando per fifone, ciccione, grassone, o addirittura alla minaccia perentoria "muori". Sono questi alcuni deied anche nella realtà di tutti i giorni. Paroleche spesso feriscono profondamente un adolescente portando ad episodi, talvolta, tragici., una sorta di, elaborato daassieme ad Informatici Senza Frontiere Onlus e presentato al, una due giorni tutta dedicata al tema della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa.Bullictionary è una(chiunque può proporre un nuovo termine), che non solodella parola, madel vissuto quotidiano ed analizza, numericamente e graficamente,sui social.Il progetto ha lo scopo digiovani e famiglie, anche attraverso una serie di incontri programmati in tutta Italia presso la rete di Agenzie del gruppo assicurativo. Grazie a questa iniziativa,, promosso da Nuvolaverde Onlus con Confindustria, ABI e Gruppo 24 Ore."Con Bullyctionary, grazie alle nostre agenzie sul territorio, agli amici di Informatici Senza Frontiere e all'importante contributo di testimonial d'eccezione, vogliamo fare sistema comune per. Intendiamo cosìa supporto dei ragazzi e delle famiglie", ha dichiarato, Direttore Comunicazione e Sostenibilità di Generali Italia.nel corso dell'evento a Milano è, lo storico bassista di Lorenzo Jovanotti, insieme a, che hanno trattato il tema del bullismo con musica e parole, sempre trattandolo sul filo dell'ironia. Ma lae poggia sulle testimonianze della creatore del cantante, oltre ai contributi dei campioni italiani di rugby, e di, ex motociclista italiano ora telecronista della MotoGP.Al Salone della CSR,, responsabile della sostenibilità di, in una intervista rilasciata a Teleborsa in occasione del Salone della CSR."E' una iniziativa con la quale vogliamo sensibilizzare i ragazzi sul tema delle parole, su come queste hanno un peso e su come queste possono incidere sulla reputazione di una persona", ha spiegato Lucia Sciacca, ricordando che l'iniziativa viene portata avanti con una serie di 100 incontri presso le agenzie Generali del territorio e la collaborazione di Informatici Senza Frontiere Onlus per "sensibilizzare non solo i ragazzi, ma anche le famiglie"."Sono termini comuni che usiamo anche noi normalmente", ha affermato la manager di Generali, aggiungendo "credo che questa diffusione derivi dal fatto che i giovani hanno un po' perso quel senso della reputazione che si costruisce anche sui social e che passa attraverso l'uso delle parole"."E' proprio su questo che noi vogliamo porre l'attenzione, sul fatto che quelle parole bulle possono far del male"."Ce ne sono tanti, ma a volte sono anche le parole come grassone, ciccione, pedante che possono far male"."Sono persone che hanno sposato questo progetto e che credono sia importante concentrare l'attenzione su questo tema. Oggi qui con noi abbiamo Saturnino, Ci sono anche dei youtuber come Sofia Viscardi, ci sono dei campioni dello sport, ma sono proprio quelle persone che sanno quanto è importante concentrare l'attenzione dei ragazzi e, soprattutto, delle famiglie su questo tema"."Ha un ruolo importante: farci capire come le parole hanno un peso attraverso la musica e come la musica può essere una forma di linguaggio positivo".