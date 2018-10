© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Due giorni per spiegareper l'impresa e per il mondo che le ruota attorno. E' questo l'obiettivo del, organizzato ogni anno dall'. L'evento, il più importante in Italia dedicato a questa tematica, è prima di tutto un'occasione per attivare energie positive, condividere idee, trovare percorsi comuni.Il titolo di questa 6° edizione – Le rotte della sostenibilità – si ispira al viaggio in mare ed è dedicato a chi vuole cavalcare le onde della conoscenza, arrivare alla meta e ripartire più ricco di idee, condividere il cammino con nuovi compagni. Nel corso dell'evento sono stati programmati decine di incontri, centinaia di relatori, migliaia di visitatoriTeleborsa, presente in entrambe le giornate ha intervistato, giornalista ed ex Direttore del Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore, intervenuto in qualità di Presidente dell'associazione VIDAS che fornisce assistenza ai malati terminali."L'elemento della sostenibilità sarà sempre piùnon soltanto per l'dell'azienda sul mercato e, ovviamente, il proprio rapporto con i clienti, ma anche per", ha risposto de Bortoli."I cosiddetti, cioè al fatto che non si distrugga troppo l'ambiente, che non ci siano dei fattori negativi per la società, saranno sempre più, sottolinea, ricordando una recente lettera di, e quindi uno dei più grandi investitori al mondo e della Borsa italiana, che ha detto:"Il vostro business è sostenibile oppure si mangia un pezzo della società che cerca di servire? Ecco, questa sarà la domanda dei prossimi anni"."Credo che sia comprensibile, perchétenendo conto di come l'oggetto che acquisteremo sarà poi riciclato e non disperso nell'ambiente. Saremo, ad esempio, di alcuni capi di abbigliamento, se questi sono stati fatti rispettando tutta una serie di diritti", ha detto de Bortoli.di essere dei buoni cittadini e probabilmente avremo anche un complesso di colpa, se acquisteremo qualcosa che non è sostenibile, di fare qualcosa contro l'ambiente"."Per esempio il radicale cambio di prospettiva che c'è stato fra il diesel e l'elettrico nelle auto è un esempio", conclude.