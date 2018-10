Saipem, Stefano Cavacini assume l'incarico di Chief Financial Officer (CFO)

(Teleborsa) - Dal prossimo 15 novembre, Stefano Cavacini assumerà l'incarico di Chief Financial Officer di Saipem con la responsabilità delle funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo.



Stefano Cavacini, anta significative esperienze nel ruolo di CFO in importanti gruppi multinazionali nel settore industriale.



Nel periodo intercorrente fra l'uscita di Giulio Bozzini, che lascerà la società il 15 ottobre 2018, e l'ingresso di Stefano Cavacini, le responsabilità delle funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo saranno assunte dall'Amministratore Delegato, Stefano Cao.



Saipem ricorda che il ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari è rivestito dal 7 giugno 2016 da Mariano Avanzi, Responsabile Planning, Administration and Control.



Cavacini non detiene azioni della Società. © RIPRODUZIONE RISERVATA