Safilo in rosso dopo annuncio aumento capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per Safilo, che tratta in perdita dell'11,95% sui valori precedenti.Ieri sera, a mercato chiuso, la società ha reso nota la proposta del CdA di aumentare il capitale sociale fino a 150 milioni di euro, "finalizzato a supportare il programma di rifinanziamento dell'indebitamento finanziario del Gruppo in scadenza nei prossimi dodici mesi, rafforzando e ottimizzando la struttura patrimoniale e finanziaria di Safilo così da consentire alla società di focalizzarsi sugli obiettivi di crescita e sui piani di sviluppo delineati nell'aggiornamento del business plan al 2020, comunicati lo scorso 2 agosto 2018".L'andamento del produttore di occhiali da sole e da vista nella settimana, rispetto al FTSE Italia All-Share, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico di Safilo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,428 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,543. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,352.