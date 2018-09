Ryanair lancia nuova programmazione da Bari per l'estate 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ryanair ha lanciato. Incluse 3 nuove rotte per un totale di 27 rotte che, il prossimo anno,(+5%) dall'aeroporto pugliese.La programmazione dell'estate 2019 di Ryanair daoffrirà: 3 nuove rotte:(2 voli a settimana),(2 voli a settimana),(2 voli a settimana). Questo porterà a 1.650 posti di lavoro "in loco".Ryanair, con frequenza di 2 voli a settimana., Presidente di, ha dichiarato: "La decisione sulle nuove rotte operate da Ryanair riveste una particolare importanza per i nostri aeroporti. Soprattutto di particolare interesse quella da e per Bordeaux. Si uniscono due terre che condividono esperienze di vita economico, sociale e culturale. Tanti tratti in comune che sapranno far germogliare nuove forze nei campi elettivi che accomunano le due regioni, pur nella loro diversità".