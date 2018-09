Russiagate, Cohen collabora con il team del procuratore Mueller

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continuano le indagini sul, lo scandalo che si è abbattuto sulla Casa Bianca nel maggio 2017.L'ex avvocato personale diha deciso di collaborare con il team del procuratoreche sta portando avanti l'inchiesta. La notizia, prima rivelata da ABC News, è stata confermata dal difensore diha spiegato che l'ex avvocato del tycoon ha fornito "informazioni critiche senza un accordo di cooperazione" e che "nessuno dovrebbe mettere in dubbio la sua onestà, veridicità o lealtà nei confronti della sua famiglia e del Paese". Questo perchéha deciso di collaborare con la Giustizia, dichiarandosi colpevole di frode bancaria e violazione delle leggi sui finanziamenti delle campagne elettorali, in relazione al pagamento di due donne per comprare il loro silenzio sul loro presunto affaire col tycoon.