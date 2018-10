Rossi (Bankitalia): "Priorità rimane il rilancio della crescita Paese"

Ultimo aggiornamento: 14:19

(Teleborsa) - "Rilanciare lo sviluppo economico nel nostro Paese, dopo oltre vent'anni di ristagno o di avanzamento troppo lento, è la priorità assoluta dell'intera società". Lo ha detto il direttore generale dellae presidente dell', nel suo intervento 50esima Giornata del Credito."Lo sviluppo deve essere armonico e sostenibile nel tempo, ma non può non esserci. Gli stessi equilibri finanziari del Paese possono essere ritrovati soltanto grazie a un maggiore sviluppo".Perrilanciare la crescita "non è facile, occorre modificare in profondità tratti caratteriali e scelte politiche della nostra comunità: il sistema d'istruzione, la capacità competitiva, il sistema finanziario".L'Italia "è ancora un grande Paese avanzato, anche se è minacciato dal declino. Il progresso non può non incentrarsi sulle imprese e sulla loro capacità di innovazione e di crescita", ha spiegatosottolineando che "sono le imprese a dover impegnare le risorse e i talenti del Paese per accrescere, attraverso il proprio successo, il benessere di tutti. Le altre economie sono cresciute più della nostra perché hanno aumentato l'efficienza media delle loro imprese produttive, in particolare la componente dovuta alle tecnologie e all'organizzazione aziendale, quella componente che gli economisti chiamano produttività totale dei fattori".Per quanto riguarda leha detto: "sono a un bivio, il credito potrebbe non essere più loro fondamentale prerogativa. Da qualche anno andiamo riflettendo su quale sia la struttura finanziaria più adatta a sostenere il rilancio dello sviluppo economico dell'Italia, quindi la più adatta a finanziare l'innovazione nelle nostre imprese, specialmente quella tecnologica, e quale ruolo debbano giocarvi le banche e il credito bancario". Il credito bancario "conserva in Italia un ruolo molto importante nel finanziamento dell'innovazione, non solo per le imprese più grandi, che vantano una storia creditizia e possono offrire garanzie, ma anche per quelle piccole, perfino per le startup".