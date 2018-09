Rogo Bologna, raccordo autostradale A1-A14 riapre il 1 ottobre dopo 53 giorni di chiusura

(Teleborsa) - Lunedì 1 ottobre riapre il raccordo autostradale A1-A14 di Bologna. E' rimasto chiuso per 53 giorno, dal 6 agosto scorso, a seguito del rogo che si era sviluppato dopo il gravissimo incidente e che, oltre a 2 morti e 145 feriti, aveva gravemente danneggiato un ponte nella zona di Borgo Panigale, alle porte della città felsinea. La "riapertura" è stata annunciata annunciata da Autostrade per l'Italia S.p.a. precisando che all'inaugurazione della nuova infrastruttura partecipa l'AD della società, Giovanni Castellucci.



Il disastro fu provocato dall'esplosione di un'autocisterna carica di GPL che alle 13,50 in quel tratto di raccordo autostradale aveva pochi istanti prima tamponato un TIR che la precedeva. Il conducente della cisterna morì nel rogo mentre un anziano più tardi per le ferite riportate.





