Rigotti, vicepresidente di Air Italy, smentisce la volontà di abbandonare Olbia

(Teleborsa) - Il vicepresidente di, getta acqua sul fuoco dopo le dichiarazioni polemiche rilasciate a più voci da figure sindacali, politiche e istituzionali dellacirca il presunto proposito della compagnia di lasciare lisola e la base di. Rigotti le bolla come bugie e accusa infondate, ricordando che, non essendo stati ancora emessi i bandi per la continuità territoriale, non è pensabile che la compagnia aerea possa parteciparvi., nonostante il mercato nel quale è nata non esista più e sia totalmente dominato da vettori low cost e charter – dichiara - . Tuttavia scelta degli azionisti, condivisa con tutti i firmatari dell'accordo quadro del 2016, è stata di puntare sul mercato dei voli intercontinentali e sulle opportunità di sviluppo offerte dall'aeroporto di Malpensa".Rigotti conferma che ", dove resta il primo vettore per numero di passeggeri, avendone trasportanti mezzo milione fra giugno e settembre, da e per 11 destinazioni. Inoltre, Air Italy ha già ricominciato a crescere in Sardegna, avendo creato già 20 posti di lavoro, cui seguiranno altri in futuro".