"Riconoscimento facciale" negli aeroporti indiani dal 2019

(Teleborsa) - Anche l'India punta a introdurre i sistemi di "riconoscimento facciale" ai controlli di sicurezza nei propri aeroporti. Il Ministro indiano dell'Aviazione Suresh Prabhu, in una intervista al Times of India, ha infatti preannunciato che la procedura, destinata a velocizzare l'accesso ai gate, sarà in funzione da febbraio 2019 negli aeroporti di Hyderabad e Bangalore e a partire da aprile negli scali di Calcutta, Pune, Varanasi e Vijayawada.



Per accedere al servizio basato sul riconoscimento facciale, i passeggeri dovranno registrarsi a un portale online che sarà messo a disposizione dallo stesso Ministero dell'Aviazione, in cui saranno conservati i dati biometrici da utilizzare al momento delle procedure che precedono l'imbarco. © RIPRODUZIONE RISERVATA