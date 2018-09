Rialzo controllato per il comparto media dell'Italia (+0,45%)

(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti il settore Entertainment & Media, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Media, che mostra un progresso moderato.



Il FTSE Italia Media ha aperto a 10.655,83, in aumento dello 0,45%, mentre l'indice del settore Media europeo mostra un vantaggio similare dello 0,61% a 227,69.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, vigoroso rialzo per RCS, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,73%.



In evidenza Triboo, che mostra un fortissimo incremento del 3,06%.



Andamento positivo per Class Editori, che avanza di un discreto +1,92%. © RIPRODUZIONE RISERVATA