(Teleborsa) - "Chi imbroglierà sul reddito di cittadinanza rischierà fino a sei anni di galera per dichiarazioni non conformi alla legge". Lo ha annunciato Vicepremier Luigi Di Maio nel corso del question time al Senato spiegando: "diamo un'opportunità non di prendere i soldi stando sul divano, perché tutti dovranno avere la giornata impegnata per la formazione e per i lavori di pubblica utilità. Quindi non avranno il tempo di lavorare in nero".



Reddito di cittadinanza su cui si sta consumando uno scontro sui numeri tra Lega e Movimento 5 Stelle, con Di Maio che parla di risorse per 10 miliardi di euro, Salvini che ne indica 8. © RIPRODUZIONE RISERVATA